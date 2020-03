Favara. Stasera la sanificazione delle strade. Salvatore Chiarenza: “Grazie ai privati anche Favara Ovest sarà inclusa”

Sono giornate di grande tensione. E non può essere diversamente. Già più volte abbiamo scritto come i privati si sono prontamente attivati ed hanno messo a disposizione del comune di Favara i loro mezzi così da procedere alla sanificazione delle vie cittadine. Favara è grande, vastissima. Servono tanti mezzi e il buon cuore ha prevalso, tanto che alle ore 19 circa tutti i partecipanti hanno appuntamento a Piazza D’Armi per organizzare il lavoro. Facendoci da cassa di risonanza della preoccupazione degli abitanti di Favara Ovest i quali, non erano stati inclusi nel processo di sanificazione per una questione burocratica, ancora sotto giurisdizione di Agrigento, abbiamo rimbalzato le parole di Salvatore Chiarenza abitante del popolato quartiere. Ebbene, a distanza di poche ora, abbiamo avuto una bella risposta che Salvatore vuole condividere così da ringraziare tutti i privati che stanno partecipando alla sanificazione. “Dopo la pubblicazione dell’articolo, sono stato contattato da uno dei privati il quale mi ha detto che non esiste nessuna Favara Ovest ma solo FAVARA e quindi sarà fatta anche da noi. Ci tengo a ringraziare tutti coloro i quali si sono messi a disposizione. Questa è la bella Favara”. Dunque, anche Favara Ovest verrà sanificata. Siamo contenti di aver fatto bene il nostro lavoro di giornalisti.