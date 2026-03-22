Grande partecipazione questa mattina per il “Solfare Historic Car Abarth Day”, che ha trasformato il centro cittadino in un punto di incontro per appassionati di motori. L’evento ha coinvolto anche i comuni di Raffadali e Aragona, confermando ancora una volta il territorio come riferimento per iniziative legate all’automobilismo. Oltre 50 Fiat 500 Abarth hanno riempito Piazza Cavour, attirando curiosi e appassionati. Un colpo d’occhio che ha richiamato tante persone, tra famiglie e visitatori, accorsi per vedere da vicino questi modelli che hanno fatto la storia.
Ad accogliere i partecipanti il sindaco di Favara Antonio Palumbo e l’assessore allo sport, Angelo Airó Farulla, presenti per il saluto istituzionale all’arrivo della carovana. Dopo l’esposizione in piazza, la giornata è proseguita con un momento conviviale al Castello Chiaramonte, dove i partecipanti si sono ritrovati per un rinfresco, chiudendo l’evento in un clima di condivisione.Un appuntamento riuscito, che ha unito passione per i motori e valorizzazione del territorio, regalando a Favara una giornata diversa e partecipata.
Favara, successo per il “Solfare Historic Car Abarth Day”: oltre 50 auto in piazza
Grande partecipazione questa mattina per il “Solfare Historic Car Abarth Day”, che ha trasformato il centro cittadino in un punto di incontro per appassionati di motori. L’evento ha coinvolto anche i comuni di Raffadali e Aragona, confermando ancora una volta il territorio come riferimento per iniziative legate all’automobilismo. Oltre 50 Fiat 500 Abarth hanno riempito Piazza Cavour, attirando curiosi e appassionati. Un colpo d’occhio che ha richiamato tante persone, tra famiglie e visitatori, accorsi per vedere da vicino questi modelli che hanno fatto la storia.