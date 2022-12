Favara. Successo per la Prima Edizione del primo motoraduno San Colombano. I ringraziamenti degli organizzatori

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di ringraziamento a seguito del primo moto raduno San Colombiano, tenutosi a Favara domenica 27 novembre.

“La squadra che ha organizzato il primo motoraduno di San Colombano di Favara (Miriana Quaranta, primigenia sport eagle e motoclub40) esprime immensa soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto durante la manifestazione. Una partecipazione copiosa, infatti i partecipanti sono accorsi da tutta la provincia e qualcuno anche da oltre Agrigento nonostante le avverse condizioni meteo. Un particolare ringraziamento vogliamo rivolgerlo a Don Calogero per la sua disponibilità, al locale

ICON BAR e ovviamente a tutti i singoli e gruppi motociclisti. Ringraziamo anche il comune di Favara, il corpo

dei vigili urbani. L’organizzatore dell’evento, Miriam Quaranta esprime con queste parole la propria soddisfazione : “Inizialmente c’era un pò di apprensione per via del meteo incerto, ma nonostante tutto lo spirito di libertà che contraddistingue i motociclisti ha prevalso ed è riuscita una prima edizione degna di nota, come dimostrato dai video e dalle foto”.

Dunque, certi del successo della prima, attendiamo la seconda edizione targata 2023.