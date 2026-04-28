Favara sul podio a Napoli. Successi nella danza per Crazy Dance Studio

Risultati di rilievo per l’A.S.D. Crazy Dance Studio, diretta da Marzia Di Maria, al concorso “Napoli che danza”, svoltosi il 26 aprile al Palazzetto dello Sport di Giugliano in Campania (NA). Le allieve della scuola si sono distinte in più categorie, sia individuali che di gruppo. Il bilancio finale è di 6 primi posti, 3 terzi posti, 3 borse di studio, un premio al merito e un invito ufficiale al Teatro Diana di Napoli. La giuria era composta da V. Moro, B. Brotons, S. Emili e A. Ferravante. Tra le esibizioni individuali, Ivonne Crapanzano ha conquistato il terzo posto nella categoria Baby danza contemporanea con “In this shirt”. Primo posto per Aurora Modica nella categoria Kids video dance con “Hung up” di Madonna. Ancora primo podio per Siria Crapanzano nella categoria Junior video dance con “Naughty Girl” di Beyoncé e per Miriam Mendolia Calella nella categoria Junior Latin Show con “Baiana”. Terzo posto per Asia Crapanzano nella categoria Urban Over con “The way I are” di Timbaland. Risultati importanti anche nelle coreografie di gruppo. Il gruppo Baby video dance con “Madonna” (Ivonne Crapanzano, Gioia Rizzuto, Sofia Russello, Sofia Caruana e Alessia Gallà) ha ottenuto una borsa di studio al 50%. Lo stesso gruppo ha poi conquistato il primo posto e una borsa di studio al 100% con “Le Adams girls”, oltre al terzo posto nella categoria Baby Hip Hop con “Dj girls”. Premio al merito “DC Dance Connection” per il gruppo Junior danza contemporanea con coreografia tribal, interpretata da Siria Crapanzano, Viola Contino, Giulia Falsone, Aurora Modica, Aurora Cusumano e Miriam Mendolia Calella. Primo posto anche per il gruppo show Latin “JLO” con le stesse protagoniste. La coreografia “Jam” di Michael Jackson, nella categoria video dance, ha invece ottenuto un ulteriore primo posto e l’invito al Teatro Diana per lo spettacolo “Il Silenzio dei Dannati”. Da segnalare, infine, la borsa di studio al 100% assegnata a Gioia Rizzuto. Un risultato che conferma il lavoro svolto dalla scuola e dalla direttrice Marzia Di Maria, con un gruppo di allieve che continua a distinguersi anche in ambito nazionale.

