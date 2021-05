Favara. Sulla Collina di San Francesco nasce il “Giardino di Maria” luogo di preghiera

Inaugurato e benedetto da Fra Giuseppe di Fatta, ieri sera è stato aperto a tutti, ma in particolare alle famiglie e i giovani il “Giardino di Maria”, luogo di Preghiera ideato e voluto dei frati minori di Favara. Il sito costruito grazie anche all’aiuto di volontari, è un piccolo gioiello, una vera oasi di pace, oltre che di preghiera. Lavorando molte ore al giorno ha fatto si che il luogo di preghiera fosse pronto per la giornata odierna, in cui si festeggia la “Santissima Trinità”. Presenti oltre a numerosi fedeli, Davide Bennardo progettista dell’intervento, Miriam Di Rosa e Carmelo Vitello dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia, l’On. Giovanni Di Caro e il sindaco di Favara Anna Alba che ha assistito alla Santa messa ed alla benedizione del sito.