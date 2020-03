Favara. Tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa del nipote di Don Giuseppe D’oriente

Continuano ad arrivare in queste ore in Redazione, messaggi di cordoglio per la scomparsa prematura del nipote di Don Giuseppe D’oriente, arciprete di Favara. 🙏🙏🙏

Radio In Agrigento

“Tutto lo staff ed il direttivo si uniscono al dolore del caro Don Giuseppe D’oriente, arciprete di Favara, e di tutta la famiglia per la perdita prematura e inaspettata del nipote Franco, venuto a mancare agli affetti di quanti lo hanno conosciuto, stimato e voluto bene. In questo tempo di limitazioni, assieme alle commosse e sentite condoglianze, assicuriamo preghiere e sostegno spirituale”

Fradici Runner

“Le più sentite condoglianze da parte dell’Asd Fradici Runner a Don Giuseppe D’oriente, arciprete di Favara per la perdita prematura del nipote”.

Aido Favara

“Carissimo Don Giuseppe, a nome mio Presidente Salvatore Urso, dei Soci e del Direttivo di Aido Favara, addolorati per la prematura scomparsa in terra bergamasca del suo caro nipote Franco, ci uniamo al suo dolore e alle sue preghiere e porgiamo a lei, alla sua famiglia, e a tutta la Comunità Sabettese le nostre più sentite condoglianze”.

“La ” Giornata dello sportivo” quale associazione di gruppi sportivi Favaresi ed il “Gruppo armonico incontri” corale polifonica di Favara, esprimono tutta la loro vicinanza a Don Giuseppe D’Oriente in questo triste momento di particolare dolore, siamo sinceramente vicini per la perdita del nipote. Profondamente commossi vogliamo stringerci con preghiere in comunione fraterna attorno a Don Giuseppe e a tutta la famiglia”.