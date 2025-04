Favara, tentata truffa: falsi carabinieri al telefono. L’appello del sindaco Palumbo

Un episodio che poteva avere conseguenze gravi è stato sventato grazie alla prontezza di una cittadina. A raccontarlo è il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, con un post sui social: “Una nostra concittadina mi ha segnalato di aver ricevuto una telefonata da parte di alcune persone che si sono qualificate come carabinieri, le quali le hanno raccontato che avrebbero dovuto effettuare una perquisizione a casa sua”, scrive il primo cittadino.

“Vi invito quindi sempre, in caso di dubbi, a chiamare il numero di telefono della Tenenza di Favara al 092231111 oppure, in caso di necessità urgenti, al 112”, conclude Palumbo.

foto Ministero dell’Interno