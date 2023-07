Favara. Terminato l’Esame di Stato 2023, tantissimi gli straordinari “centisti” del Liceo Statale Martin Luther King

L‘Esame di Stato sancisce definitivamente la fine di un altro anno scolastico e l’avvio per il successivo. Ed anche per il 2022/2023, il Liceo Statale “Martin Luther King” di Favara, ha centrato l’obiettivo formativo, come dimostrato dai tanti “centisti” che hanno concluso il ciclo di istruzione scolastica superiore di secondo grado. Il Liceo King di Favara, guidato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella, si complimenta con i numerosi ragazzi che nelle scorse settimane hanno affrontato il temuto ma atteso esame di Stato. “Siamo orgogliosi dei risultati dei nostri ragazzi”. A parlare è proprio il Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella, la quale continua affermando che ” il loro successo è il frutto della grande dedizione e passione non solo degli allievi ma anche del corpo docente, e della nostra offerta formativa mirata al potenziamento dell’eccellenza anche per i loro traguardi futuri”.

Nel dettaglio gli allievi che hanno ottenuto la votazione di cento e cento e lode nei vari indirizzi del Liceo Statale Martin Luther King.

Classe V A del Liceo delle Scienze umane :Marchica Alisea Carmen;

Classe V C del Liceo economico sociale: Aicolino Isabella, Aronica Martina e Farace Rossella;

Classe V D del Liceo scientifico 100 e lode per Emanuele Gelo Signorino; 100: per Manuela Barba, Emanuela Di Caro, Flavio Madonia, Giuseppe Quaranta, Angelo Randazzo, Giada Sicilia;

Classe V E del Liceo scientifico: 100 per Cammilleri Carmelo, Insalaco Alessia, Palumbo Piccionello Noemi, Russello Aurora; 100 e lode a Palumbo Piccionello Ginevra;

Classe V F del liceo scientifico: 100 a Maggio Sofia, Giudice Roberta, Stefani Sophia, Sutera Krizia, Maria Giovanni, 100 e lode a Marotta Aurora e Nobile Chiara;

Classe V G del Liceo scientifico: 100 e lode a Clara Sortino, 100 a Sofia Failla ed Elisa Pecoraro;

Classe V I del liceo artistico audiovisivo multimediale: 100per Manila Puma.

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella e l’intero corpo docente augura a tutti loro di poter realizzare i loro sogni ed obiettivi futuri, ricordando che, come scrisse Sepulveda “Vola in alto solo chi osa farlo”.