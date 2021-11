Favara. Ticket gratuiti alle associazioni per assistere alla gara Italia- Svizzera delle azzurre, per combattere la violenza sulle donne

Un’iniziativa unica e -per questo ancora più significativa- è quella messa in atto dall’assessore allo sport di Favara Angelo Airò Farulla in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Infatti, grazie alla proficua collaborazione con la Federazione italiana gioco calcio, l’amministrazione donerà dei ticket gratuiti alle associazioni che si occupano di combattere le discriminazioni e sono al fianco delle donne vittime di violenza.

“Grazie al lavoro dell’assessore allo Sport Angelo Airò Farulla e la disponibilità del coordinatore regionale del settore giovanile scolastico della Figc, Stefano Valenti- come si può leggere sul sito istituzionale del comune di Favara- per l’occasione della gara Italia – Svizzera che si terrà al “Renzo Barbera” il prossimo 26 novembre a Palermo saranno a disposizione dei ticket gratuiti che permetteranno di sostenere le azzurre in una delle partite più importanti in vista dei prossimi mondiali femminili”. Di seguito le indicazioni necessarie.

Sarà possibile prenotare i biglietti scrivendo alla mail eventi@comune.favara.ag.it entro giovedì 18 novembre.

Per usufruire del biglietto e per accedere allo stadio ricordiamo che la certificazione verde Covid19, denominata Green Pass, è necessaria per tutte le persone che hanno già compiuti 12 anni di età.

Per gli under 12 non è necessario essere in possesso di Green Pass. Tutti all’interno dello stadio dovranno indossare la mascherina.

Ogni associazione dovrà indicare un recapito telefonico al quale poter rivolgersi per eventuali richieste o necessità ed un indirizzo mail.

I biglietti sono in numero limitato e saranno distribuiti fino ad esaurimento della disponibilità, tenendo conto dei criteri sopra indicati oltre che dell’ordine di arrivo delle richieste”.