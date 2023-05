Favara tifa per Selene Caramazza: l’attrice favarese che sta portando il talento nostrano sempre più in alto

Le Nastri d’Argento Grandi Serie 2023 si avvicinano e le candidature per le varie categorie stanno cominciando ad essere annunciate. Tra le candidate per il premio come Migliore Attrice Non Protagonista c’è un nome che fa particolarmente felice la città di Favara: Selene Caramazza.

L’attrice favarese ha lasciato un segno indelebile nella serie televisiva italiana “The Bad Guy”, diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi e distribuita su Amazon Prime Video. Nella serie, Caramazza interpreta il personaggio di Leonarda Scotellaro, sorella di Nino, che entra nei carabinieri raccomandata dal fratello stesso. Sarà proprio lei a consegnare alle autorità le intercettazioni che faranno sospettare il fratello, e il suo ruolo è fondamentale per lo sviluppo della trama.

La serie ha ricevuto diverse candidature, tra cui quella come miglior serie, e la performance di Caramazza è stata molto apprezzata dagli esperti del settore. La sua capacità di interpretare con intensità e verità il personaggio di Leonarda Scotellaro ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica, confermandola come una delle attrici più promettenti della scena italiana.

La candidatura di Selene Caramazza come Migliore Attrice Non Protagonista è un importante riconoscimento per il talento dell’attrice favarese, che si conferma ancora una volta come un nome di spicco del panorama televisivo italiano.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà il prossimo giugno e la competizione per la Migliore Attrice Non Protagonista è molto accesa. Selene Caramazza si troverà a competere con altre quattro attrici di talento, ma la sua interpretazione in “The Bad Guy” le ha già garantito un posto d’onore nella storia della televisione italiana.

Dalla redazione di Favaraweb, non possiamo che augurare il meglio a Selene Caramazza e a tutti gli altri candidati ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2023. Siamo orgogliosi di poter tifare per un’attrice favarese come Selene, che con la sua bravura e il suo impegno sta portando il nome della nostra terra sempre più in alto. In bocca al lupo, Selene! Siamo certi che il tuo talento e la tua passione ti porteranno a grandi successi e a conquistare sempre nuovi traguardi nella tua carriera. Continua a stupirci con le tue interpretazioni e a rappresentare con orgoglio il talento di Favara nel mondo della televisione e del cinema.