Favara torna a essere collegata ad Agrigento nel pomeriggio: due nuove corse Sais

Buone notizie per i cittadini di Favara. Dopo anni di attesa, torna il collegamento pomeridiano con Agrigento tramite trasporto pubblico. A darne annuncio è stato il sindaco Antonio Palumbo con un post sui social: “Finalmente, dopo anni, Favara torna a essere collegata ad Agrigento nel pomeriggio attraverso trasporto pubblico. Accogliamo infatti con grande soddisfazione la decisione della società Sais di potenziare la tratta con il capoluogo, prevedendo due corse giornaliere: una con partenza da Favara alle 15:45 e l’altra con partenza da Agrigento alle 17:15”.

Il primo cittadino ha ricordato come l’amministrazione comunale, sin dal suo insediamento, abbia più volte sollecitato la società ad ampliare il servizio, ritenuto fondamentale sia per i residenti sia per i turisti. Una richiesta rinnovata di recente anche nell’ambito di un incontro legato ad Agrigento Capitale della Cultura 2025. L’iniziativa ha trovato il sostegno del Consiglio comunale, che nei mesi scorsi aveva approvato una mozione presentata dai consiglieri Pasquale Cucchiara (AVS) e Salvatore Bellavia (PD), chiedendo un rafforzamento del trasporto su gomma.

Con le due nuove corse pomeridiane, Favara compie dunque un passo importante verso una mobilità più efficiente e una migliore connessione con il capoluogo.