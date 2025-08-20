Favara, torna a funzionare l’orologio del castello Chiaramontano

Grazie ad un lavoro congiunto tra Comune e Comitato San Giuseppe, l’orologio del castello Chiaramontano è tornato a funzionare. L’intervento ha visto l’impegno dell’assessore Angelo Airó Farulla, del consigliere comunale Antonio Cipolla e del Comitato, che insieme hanno permesso alla città di riavere un simbolo storico non solo ripristinato ma anche illuminato. L’orologio adesso scandisce il tempo sulla centrale piazza Cavour, arricchendo ulteriormente il fascino del cuore cittadino. Ancora una volta la collaborazione tra pubblico e privato dimostra di poter dare risultati concreti e di valore per la comunità.

