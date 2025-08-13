Favara, torna la Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato di via Agrigento

Torna anche quest’anno la tradizionale Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato di via Agrigento, appuntamento molto atteso dai cittadini di Favara e dai visitatori dei comuni vicini. Un evento che unisce esposizioni, prodotti tipici, attrezzature agricole e manufatti artigianali, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per il territorio. L’amministrazione comunale, con l’assessore alle Attività Produttive Angelo Airò Farulla, ha voluto riproporre l’iniziativa, consapevole del suo valore economico, sociale e culturale. In occasione della fiera, venerdì 15 non si svolgerà il tradizionale mercato settimanale. L’appuntamento sarà recuperato in una domenica che verrà comunicata nei prossimi giorni.