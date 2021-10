Favara. Totò Montaperto: “Grazie a tutti e in bocca al lupo al neo sindaco Antonio Palumbo”

“Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno votato, ringrazio la mia famiglia che mi ha sostenuto in questa avventura, e ringrazio tutta la Squadra che mi ha affiancato. L’astensione alle urne è stata la protagonista di queste elezioni, sono abituato ad accettare qualsiasi risultato. I cittadini hanno scelto così, la Politica non si ferma, Noi Andiamo avanti, Io vado avanti e non mi fermo convinto del mio programma politico. Grazie a tutti e in bocca al lupo al neo sindaco Antonio Palumbo”. Lo afferma il Dott. Salvatore Montaperto in un post pubblicato su Facebook.