Favara tra presunti sovversivi, confinati politici, spie dell’Ovra” – Il libro dello storico Calogero Castronovo sulla dittatura fascista a Favara

Lo storico Calogero Castronovo ha cercato di capire come i favaresi abbiano vissuto gli anni della dittatura fascista, e ha condotto certosine ricerche tra archivi e documenti per ricostruire un mosaico dei soggetti che si sono relazionati con il ferreo potere autoritario dell’epoca. Il risultato del suo lavoro è racchiuso nel libro intitolato “Favara tra presunti sovversivi, confinati politici, spie dell’Ovra”, che sarà presentato il 16 maggio alle ore 17.00 nel suggestivo Castello Chiaramonte. L’autore ha precisato che l’obiettivo del suo lavoro è quello di dimostrare la verità, attraverso un attento studio delle fonti di archivio e di polizia, su chi dei favaresi ha realmente combattuto la dittatura fascista. Il libro nasce dal bisogno di fare chiarezza sugli uomini che si sono schierati contro il fascismo, cercando di correggere una distorsione storica alimentata da quanti continuano a diffondere notizie senza avere effettuato alcuna ricerca e non sostenute da prove concrete.



Alla presentazione del libro saranno presenti numerose personalità, tra cui il sindaco Antonio Palumbo, il segretario Anpi di Favara Carmelo Castronovo, il presidente del centro studi “Calogero Marrone” Rosario Manganella, il presidente della Società Agrigentina di Storia Patria Lillo Brunetto, il presidente dell’Anpi provinciale senatore Angelo Lauricella, il presidente della fondazione “Gaspare Ambrosini” on. Angelo La Russa, l’ex segretario comunale del Partito Socialista Italiano Biagio Lentini, la direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento Rossana Florio e il segretario provinciale Cgil di Agrigento Alfonso Buscemi. La conferenza si concluderà con l’intervento dello storico Elio Sanfilippo, autore di numerosi libri sulla storia della mafia e del comunismo in Italia.