Favara, tre anni di attesa per i PUC: la denuncia di un cittadino

Una lettera inviata alla nostra redazione riaccende l’attenzione su un tema dimenticato ma centrale per la vita della comunità: la mancata attivazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) a Favara. A scriverla è Giuseppe Piscopo classe 1955, cittadino favarese, che denuncia un immobilismo durato ormai oltre tre anni. I PUC, previsti dalla normativa sul Reddito di Cittadinanza, oggi sostituito dall’Assegno di Inclusione, sono pensati per coinvolgere i beneficiari in attività socialmente utili; dalla cura del verde pubblico all’assistenza nelle scuole, passando per la manutenzione di spazi urbani. Un modo per restituire un servizio alla collettività e, al tempo stesso, per ridare dignità a chi riceve un sostegno economico. Nel suo intervento, Piscopo sottolinea come a Favara, nonostante i progetti siano stati formalmente approvati dal Comune più di tre anni fa, nessuna attività sia mai stata avviata. Secondo quanto emerso da un confronto con l’amministrazione, il blocco sarebbe dovuto a problemi di coordinamento con il Distretto Socio-Sanitario D1, con capofila Agrigento. “È inaccettabile – scrive Piscopo – che una questione così importante resti in sospeso per anni, nel silenzio generale. Favara merita piazze pulite, spazi curati e cittadini attivi. E merita istituzioni responsabili, trasparenti e tempestive. Ogni giorno di ritardo è uno spreco: di denaro pubblico, di energie, di fiducia.”

La lettera si chiude con un appello ai media locali, affinché non si spengano i riflettori su una vicenda che riguarda da vicino il decoro urbano, l’inclusione sociale e la credibilità dell’amministrazione pubblica. Un richiamo civile che merita attenzione, e che rilancia un tema su cui – a distanza di anni – ancora nessuno ha dato risposte concrete.

Lettera integrale di Giuseppe Piscopo. Oggetto: Tre anni di attesa per i PUC a Favara: un’occasione persa per la città.

Alla cortese attenzione delle redazioni locali,

Mi chiamo Giuseppe Piscopo, cittadino di Favara, e scrivo per portare all’attenzione pubblica una situazione che, da troppo tempo, penalizza la nostra comunità: la mancata attivazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), nonostante siano stati formalmente avviati dal Comune ormai da oltre tre anni. I PUC, previsti per legge, offrono ai percettori del Reddito di Cittadinanza – oggi Assegno di Inclusione – la possibilità di restituire alla collettività un servizio attraverso attività come la pulizia delle piazze, la cura del verde pubblico, l’assistenza nelle scuole e molto altro. Si tratta di un’opportunità doppia: ridare dignità ai cittadini che ricevono un sostegno economico e valorizzare il bene comune. Tuttavia, nel nostro Comune nessuno di questi progetti risulta essere stato concretamente attivato. Dal confronto con l’amministrazione comunale emerge che il blocco dipende da problemi di coordinamento con il Distretto Socio-Sanitario D1, di cui Agrigento è capofila. Ma è inaccettabile che una questione così importante resti in sospeso per anni, nel silenzio generale. Favara merita di più. Merita piazze pulite, spazi curati e cittadini attivi. E merita che le istituzioni agiscano con responsabilità, trasparenza e tempestività. Ogni giorno di ritardo è uno spreco: di denaro pubblico, di energie, di fiducia. Con questa lettera rivolgo un appello ai media locali affinché si facciano portavoce di questa problematica e accendano i riflettori su un tema che riguarda da vicino la vivibilità della nostra città e la credibilità delle nostre istituzioni. Ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione per eventuali approfondimenti. Giuseppe Piscopo – Favara