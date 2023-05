Favara. Tredicenne in prognosi riservata dopo essere stato investito da un’auto guidata da un giovane neopatentato

Un giovane di tredici anni è stato investito da un veicolo in corsa mentre attraversava la strada ieri sera in via Conte Ruggero, nelle vicinanze della villetta della Pace a Favara. Attualmente, il ragazzo si trova in ospedale, presso il San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato sottoposto ad interventi chirurgici e si trova in condizioni critiche. Secondo quanto si è appreso, sembra che il giovane sia stato investito da un’auto che si è data alla fuga, senza prestare soccorso al ragazzo ferito. Tuttavia, il conducente è tornato sul luogo dell’incidente poco dopo e i carabinieri della locale tenenza lo hanno denunciato. Il responsabile del sinistro è un giovane neopatentato di 18 anni, che avrebbe superato i limiti di alcol consentiti dalla legge.