Favara, tremendo incidente tra due auto: una si ribalta, 2 feriti

Bruttissimo incidente ieri sera in via Adlo Moro a Favara. Lo scontro è avvenuto all’altezza del Bar Parigi Bistrot, tra due auto, una BMW e una Fiat 600. Le due vetture, per ragioni ancora al vaglio, si sono scontrate frontalmente e, nell’urto, una si è ribaltata, provocando il ferimento di 2 persone. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno dirottato il traffico per consentire i soccorsi e i rilievi e un ambulanze del 118. I sanitari hanno trasferito uno dei feriti delle auto presso un ospedale del palermitano, mentre uno dei passeggeri, ferito in maniera lieve, è stato ricoverato presso il nosocomio San Giovanni di Dio. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza di Favara per fare luce sulla dinamica e eventuali responsabilità.