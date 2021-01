Favara. Trenta pranzi solidali per dieci domeniche grazie alla “Bluecoop Società Cooperativa”

Adriano Varisano, favarese doc, assessore comunale del comune di Favara continua ad elargire aiuti a chi ha bisogno, insieme con Giuseppina Pitruzzella responsabile Area Madre Teresa e la preziosa collaborazione della “Bluecoop Società Cooperativa” di Favara. Adriano non si ferma mai, grazie anche all’attivo gruppo di volontari che lo sostiene continua ad occuparsi e realizzare iniziative in favore dei cosiddetti ‘invisibili’ e di chi vive un momento economico difficile.

Non dimentica nemmeno di rifocillare i bisognosi tanto da aver pianificato a partire dal 17 febbraio prossimo trenta pranzi per dieci domeniche.

“Grazie alla collaborazione della “Bluecoop Società Cooperativa”, io personalmente provvederò per dieci domeniche a portare i pranzi solidali presso l’Area Madre Teresa del Convento San Francesco. Dare la propria disponibilità non è importante solo per chi sta vivendo un momento difficile della propria vita ma anche per chi dona”.