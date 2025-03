Favara, tutti allo stadio per la GIORNATA GIALLOBLÙ: riempiAMO il “Bruccoleri”!

Favara si prepara a vivere una grande giornata di sport con la GIORNATA GIALLOBLÙ, un evento dedicato ai tifosi del CastrumFavara e a tutti gli appassionati di calcio. L’appuntamento è allo stadio “Giovanni Bruccoleri”, che dovrà trasformarsi in una tifoseria gialloblù per spingere la squadra alla vittoria. Per l’occasione, è stata lanciata una promozione speciale, acquistando in prevendita il biglietto per la partita contro la Sancataldese, sarà possibile assistere GRATIS anche alla sfida con la Nuova Igea Virtus. Un’opportunità unica per vivere due match emozionanti con un solo biglietto, sostenendo la squadra in un momento cruciale della stagione. Il costo del biglietto in gradinata è di 7 euro e darà accesso a entrambe le partite. Per questa giornata speciale, gli abbonamenti non saranno validi, ma acquistando in prevendita sarà possibile usufruire di agevolazioni in tutti i settori. L’invito è chiaro, riempiAMO il Bruccoleri e facciamo sentire il nostro supporto al CastrumFavara. La squadra ha bisogno del calore del suo pubblico per affrontare queste due sfide fondamentali.