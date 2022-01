Favara. Ufficio anagrafe: “riattivato il servizio di prenotazione online

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è stato riattivato il servizio di prenotazione online per agevolare l’utenza nell’erogazione dei servizi inerenti l’Ufficio Anagrafe.

In particolare, grazie alla collaborazione e alla disponibilità degli stessi dipendenti, è stato attivato un portale online, facilmente raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale del Comune di Favara, che consentirà ai cittadini di essere ricevuti su appuntamento, evitando code.

L’Ufficio Anagrafe riceve l’utenza in via Beneficenza Mendola: può essere contattato al numero 0922 448230, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13. E’ possibile anche chiedere chiarimenti o istruzioni da seguire per accedere correttamente alla nuova procedura di prenotazione online, che è già pienamente operativa.