Favara. “Un albero per il clima…PER nuovi esseri umani”

Ogni anno in Italia si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi.

Una giornata istituita su iniziativa del Ministero dell’Ambiente finalizzata alla sensibilizzazione della funzione svolta dagli alberi nella pulizia dell’atmosfera e la prevenzione contro il dissesto idrogeologico.

Si assiste periodicamente alla bruciatura di vasti ettari di boschi e foreste che danneggiano non solo la flora ma anche l’ambiente recando dei veri disastri ambientali che pian piano negli anni cambiano il clima.

La Festa dell’Albero è un’occasione d’impegno comune di sensibilizzazione per cercare di prevenire futuri eventi sgradevoli e mutanti assicurando condizioni migliori al nostro pianeta.

Il ruolo di ognuno di noi è quello di portare avanti con etica una “Battaglia contro i cambiamenti climatici” scuotendo e bloccando l’essere umano che pecca di ricettività nei confronti del proprio sistema ambientale.

In questo momento di festa gli alunni e tutto il team dei docenti dell’ “Istituto Comprensivo V. Brancati di Favara” e nello specifico il plesso “ San Domenico Savio” nei giorni 29/30 Novembre 2021 mettono in atto la loro sinergia con canti, balli e poesie come segno concreto di iniziativa, impegno e sensibilità nei confronti del nostro globo.

Interverranno la Dirigente Scolastica prof.ssa Carmelina Broccia, il Sindaco di Favara Antonio Palumbo ed il referente della Legambiente Daniele Gucciardo.

La piantumazione degli alberi farà da simbolo e da scenario all’evento e la degustazione del pane caldo con l’olio saranno la testimonianza pura dei frutti preziosi e vitali che la flora dona all’uomo.

Coordinerà i lavori l’ins. Antonietta Vita che farà fede sulla referente del progetto l’ins. Francesca Distefano.