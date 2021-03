Favara. Un anno fa l’omicidio, oggi si ricorda la dottoressa Lorena Quaranta

Oggi 31 marzo ricorre il primo anniversario della morte della dottoressa Lorena Quaranta, giovane favarese di 27 anni uccisa dal fidanzato dopo essere stata strangolata nell’appartamento di Furci Siculo, prov. di Messina in cui i due abitavano.

In occasione del primo anniversario della morte, questa mattina venne aggiunto un mosaico di rose alla scultura dedicata a lei e alle vittime di femminicidio, in piazza Cavour a Favara.

Inoltre, per ricordare Lorena, oggi alle ore 18.00, presso la chiesa BMV delle Grazie verrà celebrerà una messa in memoria. Alla cerimonia dovranno essere applicate comunque tutte le misure di contenimento da COVID-19.