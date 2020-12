Favara. Un filo che unisce per realizzare l’albero del Natale 2020

Oggi alle 18.30 accensione e benedizione dell’albero di piazza Cavour in presenza del Sindaco Anna Alba, dell’assessore Miriam Mignemi e di Giuseppina Dionisi , Lilia Alba, Rosanna Saieva, Antonella Morreale , Mariella Tragna e Irini Antonopoulou, le donne che si sono occupate oltre che di realizzare alcuni dei circa 700 centrini che rivestono l’albero , anche e soprattutto dell’assemblaggio completo di tutti i centrini.

“L’iniziativa la lanciai timidamente durante un meeting online di #favaraingonna, – scrive l’assessore Mignemi – accolta con entusiasmo dalle partecipanti, abbiamo deciso di promuoverla subito, così il 25 Novembre attraverso un articolo di Lilia Alba ( presente al meeting ) lanciai l’appello alla cittadinanza che ha risposto con entusiasmo e tanta voglia di fare squadra , non solo singoli cittadini , ma anche comunità di anziani e malati e un asilo nido, tutti all’opera per realizzare l’albero di Natale di tutti. Obiettivo centrato, unire i cittadini nel raggiungimento di uno scopo comune seppur a distanza e la bellezza di questo albero sta proprio nella diversità dei centrini, diversi per fattura, tipi di lana usati e forma, ciascuno potrà riconoscere un pezzetto di se”.

Grazie alla Signora Liotta e alle figlie, le sorelle Airó Farulla per aver donato tanta lana – continua Miriam Mignemi – , al Caffè Cavour di Oreste Alba che è stato il punto di raccolta dei centrini, a Giampiero Chianetta titolare della Falegnameria Chianetta per aver realizzato il box di raccolta e a Salvatore Caserta di Eurografica per averne realizzato la stampa , al fabbro Giuseppe Caramazza della ditta Infissi Caramazza per aver realizzato la stella puntale, a Lillo Stagno e Salvatore Barbato per aver assemblato la struttura dell’albero e le luci interne, agli esercenti della piazza per averci messo a disposizione la struttura dell’albero di loro proprietà. Grazie a questa organizzazione oggi Favara accenderà un meraviglioso albero colorato simbolo di speranza e motivo di orgoglio e di gioia per tutti”.