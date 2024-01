Favara. Un gruppo di consiglieri comunali chiede all’amministrazione l’attivazione di un tavolo tecnico per il regolare funzionamento dell’illuminazione pubblica

Riceviamo e pubblichiamo integralmente, la nota stampa inviata a firma dei consiglieri comunali di Favara Pasquale Cucchiara, Salvatore Bellavia, Gerlando Nobile, Massimo Milazzo, Marco Bacchi, Rino Castronovo, Salvatore Fanara, Marianna Zambito e Ignazio Sorce in merito alla richiesta di controllo del regolare funzionamento dell’illuminazione pubblica.

I consiglieri comunali Pasquale Cucchiara, Salvatore Bellavia, Gerlando Nobile, Massimo Milazzo, Marco Bacchi, Rino Castronovo, Salvatore Fanara, Marianna Zambito e Ignazio Sorce hanno depositato una mozione che impegna l’amministrazione comunale ad effettuare un costante controllo per il regolare funzionamento dell’illuminazione pubblica.

In particolare, i consiglieri firmatari di questo atto di indirizzo politico hanno rilevato e ricevuto diverse segnalazioni sulla parziale o totale mancanza di illuminazione pubblica in diversi quartieri della città. Gli avvisi che abbiamo presentato ufficialmente alla ditta che gestisce l’illuminazione pubblica è ampiamente riscontrabile. Inoltre, queste frequenti interruzioni dell’illuminazione pubblica determinano una situazione di grave difficoltà per la circolazione stradale e pedonale oltre che ragioni di pubblica sicurezza.

Per tali motivazioni, i consiglieri chiedono all’amministrazione comunale l’immediata convocazione di un tavolo tecnico con il direttore dei lavori della ditta che gestisce l’appalto per verificare se i soggetti reperibili intervengono prontamente per la risoluzione dei guasti.

Inoltre, i consiglieri comunali chiedono di implementare l’illuminazione pubblica in tutte quelle arterie cittadine che ne risultano parzialmente sprovviste.