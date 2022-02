Favara. Un successo il Carnevale dei bambini organizzato dalle associazioni

Oggi domenica 27 febbraio 2022, in collaborazione con il Comune di Favara, in una piazza Cavour gremita di bambini, si è tenuto il Carnevale dei bambini, organizzato dal Cif, l’Aido, il Terribile club, l’Associazione italiana contro la Sclerosi multipla, la Croce rossa italiana, la confraternita Misericordia, l’A.E.O.P sezione di Favara e l’associazione Bimbi Felici. Un’iniziativa che ha riscosso davvero un grande successo: erano presenti diverse centinaia di bambini e ragazzi in maschera, accompagnati dai genitori. In piazza, durante la manifestazione, sono stati organizzati balli e giochi con la “Donatella animazione”, il pagliaccio “Serena” e Giusy Lauricella.

“Era forse più importante oggi – ha commentato il sindaco di Favara Antonio Palumbo – di quanto non lo sia mai stato restituire un po’ di spensieratezza ai nostri figli, dopo anni difficili.

Grazie a chi ha reso possibile questo: Favara ha dimostrato ancora una volta la forza della sua comunità”.

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo – commenta in un post su Facebook l’assessore Angelo Airò Farulla – Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare.

Grazie ancora a tutte le associazioni – continua l’assessore – che hanno collaborato alla riuscita di una bellissima mattinata si spensieratezza. Questa è Favara, questa è la città che vogliamo”.