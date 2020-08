Favara. Una minicar completamente distrutta dalle fiamme nella notte (VIDEO)

Ieri notte una minicar, per ragioni ancora da accertare, ha preso fuoco e le fiamme hanno coinvolto anche un’altra auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

