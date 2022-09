Favara. Una piazza gremita per Salvatore Fanara (Video)

Il candidato della Nuova DC Salvatore Fanara ha aperto la campagna elettorale a Favara in una piazza gremita di persone.

Ieri sera, 11 settembre è stato presentato ufficialmente Salvatore Fanara candidato alla Regione Siciliana nella lista della Nuova DC a sostegno di Renato Schifani. Il primo incontro ufficiale tra il candidato della Nuova DC e i cittadini di Favara si è svolto in piazza Calogero Marrone (ex piazza della Vittoria) del comune di Favara, creando numerosa curiosità tra i tanti presenti che si sono avvicinati ascoltando con attenzione il candidato alle Politiche del 25 settembre 2022.



Ad aprire il comizio è stato il Responsabile Dipartimento Organizzativo della DC Luigi Argento elogiando il candidato Salvatore Fanara: “Toto Fanara è una persona su cui è venuto facile convergere, è venuto facile ritrovarsi, perché Toto rappresenta la parte sana, la parte bella, la parte nuova della politica. Oggi Toto Fanara abbraccia questo concetto e lo fa suo, difronte a tutti noi e difronte ai sui elettori”.

Durante l’incontro sono intervenuti Antonietta Vita – Segretario Cittadino DC, Cav. Etta Milioto, Totò Cuffaro – Segretario regionale DC e Salvatore Fanara. Presente anche i consiglieri comunali del DC Marianna Zambito e Rino Castronovo. Prima di concludere con il discorso del candidato all’Ars, interviene il Segretario Regionale Totò Cuffaro: “Grazie per questa bella piazza Salvatore, la piazza è tua! Lui pensava di parlare prima di me… No! Questa è la sua festa, è la festa di Salvo ed è giusto che concluda lui questa straordinaria pezzo di campagna elettorale, perché ancora non finita. Non è stato facile convincere Salvatore, lo corteggiavo da un anno e mezzo, lo invitato a casa e credo di averlo fatto mangiare bene. Avevo perfino invocato l’intervento di Carmelo, suo padre. Adesso fa parte integrante della nostra famiglia di Democratici Cristiani”.