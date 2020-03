Favara. Unitre “Empedocle”-Università della terza età- dona mille euro per l’acquisto di mascherine

L‘UNITRE “EMPEDOCLE”- UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ ha condiviso il progetto del gruppo Manca Enery e dona mille euro per l’acquisto di mascherine. Ecco quanto scritto .

“Premesso che L’Unitre Empdocle di Favara comprende un gruppo di professionisti in pensione, capitanati dal Dott. Diego Caramazza ( ex medico condotto), che opera nel circondario di Favara con lo scopo di contribuire alla crescita sociale e morale del paese, utilizzando la loro esperienza di idee e di pensiero maturati nel corso della loro attività lavorativa; Di volta in volta, nelle varie occasioni della quotidianità, la stessa, cercando di convogliare il mondo giovanile, ha partecipato e partecipa nel dialogo giornaliero con l’intento di tenere ferma la barra dei principi di correttezza, di giustizia sociale e di attaccamento ai valori della vita, intervenendo con convegni, contributi, incoraggiamenti e plaudendo per le opere portate avanti nell’interesse della collettività da enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private a ché possa essere veicolato il messaggio che tutti dobbiamo contribuire per il bene collettivo e la salute pubblica; Oggi più che mai, In cui addirittura viene meno la sicurezza della vita dei cittadini del mondo, si rende necessario che ognuno di noi prenda coscienza della gravità della situazione e faccia la sua parte secondo i propri mezzi e le proprie disponibilità, convogliando le proprie le azioni ed i propri interventi con quelli degli altri; Plaude Per quanto fin qui fatto dal Gruppo Moncada, con l’augurio che tanti ne possano seguire l’esempio. Per quanto di propria competenza, il direttivo dell’Unitre ha deliberato di condividere il progetto delle mascherine portato avanti dal Gruppo Moncada attraverso l’apporto della somma di €. 1.000,00( mille), convinto che altri seguiranno l’esempio. Pertanto, resta in attesa di conoscere il conto di raccolta su cui fare confluire la somma.

Il coordinatore dr. Giuseppe Veneziano”