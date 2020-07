Favara. UNITRE RINNOVA LE CARICHE STATUTARIE E AMPLIA LA SUA RAPPRESENTANZA SOCIALE CREANDO NUOVE COMMISSIONI DI LAVORO.

Seppur ancora in tempo di coronavirus, l’Unitre ha adempiuto – alle scadenze statutarie, rinnovando la sua dirigenza e preparando il prossimo anno sociale. A tal proposito, oltre al direttivo, sono state create delle specifiche commissioni di lavoro al fine di implementare al massimo la partecipazione degli iscritti, promuovere tutti i settori della vita sociale del territorio e mettere al servizio della collettività le esperienze personali e le specializzazioni acquisite nel corso della vita lavorativa e professionale dai vari associati. E così si spazia dal settore sociale a quello culturale- letterario e linguistico, medico scientifico, ludico, teatrale e cabarettista, mantenendo integri i principi di sostegno, di collaborazione e di solidarietà nei confronti dei giovani e dei più bisognosi.

Pur riguardando una votazione on line, i risultati sono stati plebiscitari ed unanimi. Sia il Presidente Caramazza che il Coordinatore Veneziano, nonché tutti gli eletti, hanno ringraziato gli associati per la fiducia loro accordata. Sono stati eletti i seguenti associati.

Elenco eletti

Unitre Favara

Direttivo

Caramazza Diego – Presidente

Vitello Franca – Vice Presidente

Costanza Calogero – Segretario

Vetro Giovanni – Tesoriere

Milioti Franca – Consigliere

Cavaleri Antonietta – Consigliere

Patti Enzo – Consigliere

Valenti Calogero – Consigliere

Sorce Angelo – Consigliere

Todaro Calogero – Consigliere

Veneziano Giuseppe – Consigliere

Probiviri

Virgone Giuseppa – Presidente

Distefano Lino – Componente

Lentini Biagio – Componente

Revisori

Arnone Michele – Presidente

Chianetta Giovanni – Componente

Contrino Antonio – Componente

Supplenti :

Rinoldo Giuseppe

Vinciguerra Leonardo

Comitato Didattico

Vitello Franca- Direttrice dei corsi

Sgarito Luigi – Componente

Virgone Giuseppa – Componente,

Milioti Franca- Componente

Cavaleri Antonietta – Componente

Triassi Dina- Componente

Costanza Calogero – Componente

Commissione cultura

Lentini Biagio – Coordinatore

Vetro Vito – componente

Augello Livia – Componente

Castronovo Rosalia – Componente

Arnone Antonio- Componente

Arnone Gaetano – Componente

Riccobene Annamaria-

componente

Bennica Angela Componente

Campione Michela – Componente

Commissione Informatica

Cavallaro Dino – Responsabile D. B.

Moscato Domenico – Componente

Fallea Salvo – Componente

Commissione artistica

Patti Enzo – Direttore Artistico

Todaro Calogero – Componente

Cavaleri Antonietta – Componente

Commissione Gite e Svago

Sgarito Luigi – Coordinatore

Bennica Lina – Componente

Castronovo Anna Mar.- Componente

Commissione Salute e benessere

Rinoldo Angelo-

Coordinatore

Puccio Anna-

Componente

Crapanzano

Giovanni – Componente

Vassallo Giosuè – Componente

Commissione Lingue Estere

Crapanzano Giuseppe – Coordinatore

Costanza Francesco – Componente

Bellavia Giovanni – Componente

Commissione Teatro e Cabaret

Costanza Calogero – coordinatore

Costanza Salvatore – componente

Cavaleri Antonia – componente

Schifano Gaetano – Componente

Commissione Comunicazioni e Stampa

Vitello Franca – Componente

Veneziano Giuseppe – Componente

Coordinatore

Veneziano Giuseppe