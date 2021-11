Favara. Valorizzare e tutelare il patrimonio archeologico. interlocuzione tra il Parco Archeologico della Valle dei Templi

Valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico di Favara, prima interlocuzione tra il Parco Archeologico della Valle dei Templi e il Comune per studiare un percorso comune d’intervento.

Nei giorni scorsi il vicesindaco e assessore alla Cultura Antonio Liotta, insieme al presidente della Pro Loco locale, Antonio Moscato, hanno incontrato il direttore Roberto Sciarratta per fare il punto su aree e monumenti oggi gestiti dall’ente regionale e comprendere come il Municipio e le associazioni del territorio possano intervenire soprattutto in ottica di incentivazione dei flussi turistici.

In tal senso il direttore Sciarratta ha garantito un impegno per la manutenzione delle aree esterne della Villa Romana tra Agrigento e Favara per rendere parzialmente fruibile la struttura. Lo stesso si farà a Rocca Stefano e particolare attenzione verrà posta alle contrade di elevato valore archeologico e paesaggistico Deli, Ticchiare e Scintilia.

Il Comune, insieme alla Pro Loco, si è impegnato a sostenere progetti che mirino alla piena fruizione turistica dei luoghi, in modo da rendere una vera risorsa territoriale queste tracce di uno straordinario passato per troppo tempo dimenticate.