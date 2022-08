Favara. Valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, informatizzazione dell’Ente ed Energie rinnovabili.

Sono numerose le linee di intervento perseguite dall’Amministrazione comunale di Favara per contribuire a potenziare i servizi per la cittadinanza e migliorare la città e la sua attrattività turistica.

Sono stati già ammessi a finanziamento due progetti per un valore di oltre 105mila euro che puntano alla digitalizzazione del Comune. Il primo, di 91.050 euro, riguarda l’attivazione del servizio Pago PA, che offrirà ai cittadini la possibilità di accedere al pagamento on line per numerosi servizi. L’altro finanziamento è di 24.752 euro e riguarda la realizzazione dell’App Io.

L’Ente ha inoltre chiesto alla Regione Siciliana l’erogazione dei 16mila euro circa messi a disposizione per sostenere le spese funzionali alla costituzione delle comunità energetiche, che permetteranno ai cittadini di condividere l’energia elettrica prodotta con metodi sostenibili e rinnovabili.

Il Comune ha infine inoltrato due proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e degli spazi culturali da finanziare con risorse del Ministero della Cultura. In particolare i progetti riguarderanno il Castello chiaramontano e la Biblioteca “Barone Mendola” con interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, rifacimento dei bagni, acquisto di arredi e segnaletica anche braille per permettere la fruizione dei beni.

Per quanto riguarda la riscoperta e la salvaguardia della storia favarese, la Giunta comunale ha nei giorni scorsi proposto la cittadinanza onoraria a Franco Giannantoni e Ibio Paolucci, autori del libro “Un eroe dimenticato” dedicato alla figura del “Giusto tra le nazioni” Calogero Marrone. Dopo anni, inoltre, è stato destinato a sede del Centro studi “Antonio Russello” uno spazio presso la Villa Liberty che consentirà di ricevere, dopo anni di attesa, tutto il materiale che lo scrittore aveva desiderato donare alla propria città.