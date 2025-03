Favara. Venerdì 21 marzo la marcia pacifica “E’ Primavera: che sbocci anche la Pace” organizzata dall’I.C. “Falcone- Borsellino”

Gridare “No” ad ogni forma di guerra, di disuguaglianza e minacce tra gli Stati parte da Favara. Ad organizzare una marcia pacifica ci pensa l’I.C. “Falcone-Borsellino” diretto dalla Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Vella. “E’ Primavera: che sbocci la Pace”, questo il titolo dato alla marcia che si terrà domani, venerdì 21 marzo dalle ore 9.00, in concomitanza con l’inizio della Primavera.

“In un momento storico attraversato ogni giorno da conflitti bellici, guerre civili e minacce tra Stati è opportuno tenere alti i valori ed i sentimenti di Pace. Pertanto tutti gli alunni dell’Istituto, di ogni ordine e grado, rappresentando con gli abiti e costumi tipici i diversi Paesi di tutti i Continenti, scenderanno in piazza per gridare il “No” ad ogni guerra ed auspicare che, insieme ai tanti fiori di prato, sbocci in ogni angolo del Pianeta anche la Pace: la stagione più bella per tutti”- come affermato dalla Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Vella.

La manifestazione vedrà la partecipazione degli studenti di tutti gli ordini e gradi dell’Istituto comprensivo, con partenza alle ore 9.00 dell’intero corteo presso la sede principale.

Di seguito l’itinerario completo:

ore 9.00 – partenza con il seguente itinerario: via Rag. A. D’oro – Corso Vittorio Veneto – Via Kennedy – via 4 Novembre – Piazza Don Giustino (sosta davanti al plesso e inserimento in testa al corteo dei bambini della scuola dell’Infanzia di entrambi i plessi) – via Roma – Piazza Vespri – Salita Madrice – Piazza Cavour.

All’arrivo in Piazza le classi si sistemeranno secondo un piano predisposto dallo Staff organizzativo e che sarà indicato in presenza. La manifestazione si concluderà con un flash mob “Il mondo che vorrei”, tra canzoni e alcune considerazioni lette sul tema della Pace.