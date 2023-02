Favara. Venerdì 24 febbraio, si presenta il libro “Il potere sconosciuto” di Fina Bellomo al Liceo M. L. King

Continuano le attività intellettuali e culturali del liceo M.L.King di Favara. Nel variegato portfolio di scrittori, poeti e saggisti che arricchiscono le attività formative dell’Istituto di Istruzione Superiore di secondo grado di Favara, diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella, stavolta a presentare il suo lavoro la scrittrice locale Fina Bellomo con “Il potere sconosciuto”. L’incontro con l’autore avrà luogo venerdì 24 febbraio a partire dalle ore 10.00 presso l’Aula Marrone del Liceo King. Dopo i saluti istituzionali ad opera del Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella, interverranno il dott. Armando Siciliano, che è anche l’editore e la scrittrice Fina Bellomo. Conclude il prof. Angelo Vita. A moderare i vari momenti la prof.ssa Giada Attanasio. A seguire, in un simposio letterario di alto profilo -le letture a cura degli studenti e tratte dalle pagine più significative del romanzo- ed il dibattito tra i presenti e la scrittrice. Le classi che hanno realizzato lavori multimediali, attività di lettura e question time con la scrittrice sono la IIIB, III F, III H, III I e IV I.

Dopo “Roxana, l’altalena del viaggio della vita” pubblicato nel 2011, Fina Bellomo continua a coltivare la grande passione per la scrittura con “Il potere sconosciuto” , “l’insieme di 11 racconti variegati sulla diversità, non fisica ma psichica, quella in cui il nostro stesso utopico ottimismo spera sempre in un pieno recupero del soggetto affetto”.

Dunque, appuntamento venerdì 24 febbraio alle ore 10 presso il Liceo “M.L.King” di Favara.