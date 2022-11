Favara. Venerdì 25 novembre al Liceo M.L.King, il convegno “E IL MONDO ANCOR MI OFFENDE”

Si inserisce all’interno delle attività volte a ricordare le donne vittime di Femminicidio, il convegno “E il mondo ancor mi offende” organizzato dal Liceo “M.L. King” di Favara, diretto dal Dirigente Scolastico prof.ssaMirella Vella. Nella mattinata di domani, venerdì 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a partire dalle ore 9.15 nell’aula “Calogero Marrone”, l’importante tematiche che affligge il mondo interno, Italia compresa, verrà affrontata da professionisti sotto diversi punti di vista. A dare i saluti, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mirella Vella. A prendere parte al tavolo tematico il Tenente Fabio Armetta, Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Favara; la responsabile del centro antiviolenza “Gloria” dott.ssa Liliana Militello; il Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Agrigento, dott.ssa Elenia Manno. Modera la prof.ssa Serenella Randazzo. Durante il convegno, la visione dei lavori delle classi IV C, V C, V I e V A coordinati dai proff. Nadia Pullara, Serenella Randazzo, Benedetto Raneri, Loredana Spoto e Rosalba Alaimo. Previsti interventi artistici a cura di Raffaele Pio Nalbone, Giorgia Butticè e Daniel Licata. Alle 11.15 cita, presso l’Agorà della Legalità, la piantumazione di un albero in memoria di Alina Condurache, uccisa nel 2014 dal fidanzato con due colpi di pistola.