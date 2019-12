Favara. Venerdì 27 dicembre Yard44 festeggia il suo primo anno di attività presso il cortile Dulcetta

Venerdì 27 dicembre Yard44 festeggia il suo primo anno di attività. Per l’occasione, un grande evento che coinvolgerà fin dal pomeriggio l’intero quartiere, in linea con il nostro obiettivo di rivalutazione urbana dello spazio collettivo.

Dalle ore 17 il cortile Dulcetta e la strada adiacente saranno ravvivati da mercatini vintage, stand commerciali e di street food, e performance artistiche.

Dalle ore 23 si entrerà completamente INTO THE YARD per l’atteso party: proiezioni, luci neon e dj set nella nostra sede recentemente ritoccata.

“Celebreremo insieme il nostro anniversario ma anche e soprattutto l’idea dalla quale nasce Yard44: la volontà di riappropriarsi del quartiere come nucleo di azione culturale- dicono gli organizzatori- per incentivare la creatività collettiva ed esortare alla partecipazione e alla condivisione di mezzi, spazio, esperienze, idee e divertimento!

Press START and ENJOY”.