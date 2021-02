Favara. Venerdì prossimo parte ufficialmente il mercato settimanale. L’ordinanza prevede la presenza di un componente per famiglia

Venerdì prossimo giorno 26 Febbraio, dopo un anno di fermo per causa della pandemia al coronavirus, finalmente partirà il mercato settimanale. Questa mattina l’assessore comunale Leonardo Caramazza ha concluso le operazione di tracciamento in viale Ambrosini e per la prossima settimana saranno ultimate le procedure di rilascio delle autorizzazioni temporanee, l’organizzazione logistica e della sicurezza. Qui sotto le cautele da osservare:

Le misure le cautele da osservare obbligatoriamente sono le seguenti: