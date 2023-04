Favara. “Verso il 25 Aprile”: una giornata di memoria e riflessione

Il 25 aprile è una data importante per l’Italia, poiché ricorda la Liberazione dal regime fascista e la nascita della Repubblica. Questa giornata è stata istituita come festa nazionale per celebrare l’anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e per onorare coloro che si sono sacrificati per la libertà del nostro Paese. In quest’occasione, il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, i Dirigenti Scolastici, il Presidente dell’ANPI Favara Carmelo Castronovo e il Presidente dell’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone Rosario Manganella interverranno in un evento che si terrà presso il Castello Chiaramonte di Favara alle ore 10:30 del 21 aprile 2023.

All’evento parteciperanno anche gli studenti degli istituti comprensivi Bersagliere Urso, Mendola, V. Brancati, Falcone Borsellino e Gaetano Guarino, l’Istituto Alberghiero “Ambrosini”, l’Istituto Professionale “Fermi” e il Liceo Statale “M.L.King”.

Il tema dell’evento sarà “Il Fascismo non è un’opinione”, un messaggio importante per ricordare a tutti che il fascismo è stato un regime totalitario che ha violato i diritti umani e la libertà di espressione. È importante che le nuove generazioni capiscano il valore della libertà e della democrazia, per non dimenticare mai le atrocità che sono state commesse nel passato.

Il 25 aprile è anche l’occasione per riflettere sull’importanza della Costituzione, il documento fondamentale che ha garantito i diritti e le libertà dei cittadini italiani dopo la fine della guerra. Il 25 aprile è quindi un’occasione per celebrare la liberazione e per ricordare i valori della Repubblica e della Costituzione. È importante che tutti si uniscano in questa celebrazione, per non dimenticare mai il passato e per costruire insieme un futuro di pace, libertà e giustizia.