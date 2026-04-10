Favara verso le prossime elezioni, il PD conferma la linea. Centrosinistra unito

Il segretario del Partito Democratico di Favara, Salvatore Bellavia, rende noto il seguente comunicato stampa, a seguito dell’incontro istituzionale tenutosi con il sindaco Antonio Palumbo. Un momento di confronto politico e programmatico che conferma il dialogo tra l’amministrazione comunale e una delle principali forze del centrosinistra locale, con l’obiettivo di proseguire il lavoro avviato e affrontare le prossime sfide amministrative.

Di seguito la nota integrale: “Ha avuto luogo ieri sera, 8 aprile 2026, l’incontro con il sindaco di Favara Antonio Palumbo presso la sede comunale con una delegazione del circolo del Partito Democratico di Favara, alla presenza del segretario Salvatore Bellavia e dei due assessori Laura Mossuto e Carmen Lo Presti, espressione del Partito Democratico in seno alla Giunta del sindaco Antonio Palumbo. In prima istanza ci preme ringraziare il sindaco per l’attenzione rivolta a una delle forze politiche che ha contribuito, alle scorse elezioni comunali, attraverso la formazione di una lista con il proprio simbolo, al passaggio al ballottaggio del sindaco Palumbo. Abbiamo riconfermato, qualora ce ne fosse stato bisogno, la chiara scelta di campo del Partito Democratico, che è quella dell’area del centrosinistra, riconoscendo con chiarezza politica che si dovrà ripartire, anche per le prossime elezioni comunali, da questo quadro e da queste forze politiche, auspicabilmente allargando il campo a tutte quelle realtà sociali e culturali che hanno a cuore la città.

Certamente rimangono ancora delle questioni che vanno attenzionate maggiormente, ma una parte significativa del programma è stata realizzata. Il sindaco Antonio Palumbo ha condiviso con il Partito Democratico la necessità di serrare le fila e, nel tempo che resta, si impegnerà insieme ai due assessori del PD presenti in Giunta e al resto dell’amministrazione a dare seguito ai temi trattati nel documento. Uno dei prossimi appuntamenti sarà un’assemblea di coalizione, attualmente in fase di organizzazione, che sarà aperta ai cittadini e alle associazioni. Il Partito Democratico di Favara continuerà a confrontarsi con il sindaco e con tutta l’amministrazione comunale, facendosi portavoce delle istanze dei cittadini che vogliono contribuire alla costruzione di una città sempre migliore.”