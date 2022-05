Favara, via Che Guevara. Sopralluogo cantiere da parte dei componenti della seconda Commissione “Assetto del territorio”

Stamattina i consiglieri comunale Milazzo, Sorce, Castronovo, Sanfratello e Bellavia, componenti della seconda Commissione “Assetto del territorio” hanno effettuato il sopralluogo sul cantiere di via Che Guevara per verificare lo stato dei lavori di manutenzione straordinaria e del consolidamento e sistemazione della via.



I consiglieri, unitamente al titolare della ditta che si è aggiudicata l’appalto, hanno verificato l’andamento dei lavori che procedono secondo i tempi previsti e che prevedono la palificazione che è già avvenuta, il muro di sostegno e terreno di riempimento con le relative opere di drenaggio.

I consiglieri esprimono soddisfazione sull’andamento dei lavori, considerando che si tratta di una via di fondamentale importanza per il collegamento con le zone estive e il capoluogo agrigentino.

L’apertura del traffico veicolare avverrà non più tardi del mese di Giugno, in prossimità della stagione estiva.