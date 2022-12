Favara. Video intervista ai professori del Liceo M.L.King di Favara impegnati nell’orientamento presso gli Istituti Comprensivi

La variegata offerta formativa del Liceo M.L.King di Favara, diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Mirella Vella, è stata oggetto di una breve ma intensa video intervista rilasciata ai microfoni di Favaraweb. In periodo di fertile orientamento dei vari Istituti Compresivi presenti sul territorio, alcuni professori dell’Istituto di Istruzione Superiore di secondo grado, con una componente studentesca dei vari indirizzi, hanno illustrato la realtà scolastica favarese, sempre all’avanguardia nel captare l’eterogeneità del sapere in prospettiva di scuola 4.0. In attesa dell’Open Day del 21 dicembre alle ore 16-nel quale intervisteremo il Dirigente Scolastico Mirella Vella, è possibile scoprire ciò che offre il Liceo M.L.King per la creazione dei consapevoli cittadini di domani.

Ai microfoni di Favaraweb i proff. Agnese Forte, Serenella Randazzo, Valerio Scrivano, Francesca Abbate.