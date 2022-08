Favara. Vigili urbani hanno elevato 177 sanzioni contro le 70 realizzate nel 2021

Da gennaio ad oggi i vigili urbani di Favara hanno elevato 177 sanzioni per violazioni al codice della strada contro le 70 realizzate in tutto il 2021, larga parte delle quali da novembre a dicembre.

Sono questi i numeri dell’attività del corpo di polizia municipale, che da anni ormai opera con numeri risicatissimi in termini di uomini e mezzi impegnati. Un impulso all’attività di controllo, certamente ancora notevolmente migliorabile per una città complessa come Favara, è arrivato dall’amministrazione comunale che, con l’assessore al ramo Laura Mossuto, ha lavorato per ottimizzare le risorse esistenti e incentivare le attività di controllo.

“Certamente – spiega Mossuto – si opera ancora con numeri che sono ben al di sotto di quelli minimi necessari per garantire la copertura di un territorio vasto come quello di Favara e l’espletamento di tutta una serie di incombenze. Il Corpo è in uno stato di abbandono decennale, noi stiamo rimediando cercando di reperire persino mezzi e divise, ma anche per avviare i servizi di controllo davanti alle scuole attraverso i progetti Puc. I prossimi interventi su segnaletica, piano urbano del traffico, e controllo del territorio andranno in questa direzione. Stiamo lavorando congiuntamente alle altre forze dell’ordine, in un’interlocuzione continua a garanzia della sicurezza del territorio. Spiace – conclude Mossuto – che qualcuno abbia tirato fuori dal cilindro una polemica ‘dimenticando’ di chiedere cosa si sta facendo e quali risultati, seppur parziali, sono stati raggiunti”.