Favara:il PD di lotta e di Governo e la rottamazione Quinquies

La rottamazione Quinquies e l’annuncio del Sindaco Palumbo di una sua versione riveduta e corretta sono oggetto di discussione ora riservata, ma talvolta, come si apprende dalla stampa locale pubblica. E’ di alcuni giorni or sono la nota del segretario cittadino della nuova D.C. che trattava questo tema in modo appropriato ed elegante e si chiedeva quale fosse la posizione del PD che, osservava giustamente, concorre alla formazione dell’indirizzo politico amministrativo della città.

Ebbene la risposta è nel manifesto che il segretario Salvatore Bellavia ha diffuso sui social media il cui appello viene rivolto a tecnici e cittadini per una solida costruzione del consenso necessario alla adesione alla rottamazione di cui si parla superando le remore e le difficoltà che sembra stia incontrando la proposta dei democratici.

Il sottotesto per coloro che ne prevedevano un verosimile imbarazzo per via della sua presenza nella Giunta Palumbo e per coloro che auspicavano l’appiattimento del partito democratico sulla amministrazione comunale è il seguente: Il PD a Favara si propone come partito di lotta e di governo per usare una espressione che I cultori del sergretario del PCI Enrico Berlinguer apprezzerebbero.

Un ritorno alle fonti che in questa epoca di “partiti liquidi” e personalismi esasperati nella politica come nella società puo’ alimentare il chiacchericcio sulla tenuta dell’attuale coalizione che amministra la città, ma che invece è un salutare tentativo di lettura dei bisogni e aspettative dei cittadini e di costruire I passaggi necessari per soddisfarne la domanda in modo diffuso e condiviso.

Una modalità corroborante per la Giunta per non lasciarsi sfinire dalle vecchie e nuove emergenze. Non una manovra che distrae il conduttore, ma un metodo di fare politica che viene da lontano ma puo’ avere un futuro se si mettono in campo politiche inclusive.

La trasparenza di chi dentro la macchina ne conosce le difficoltà e I limiti e non si arrende cercando le risorse materiali e umane per rendere visibile il cambiamento di postura rispetto all’ascolto della città.

Una prova di coerenza per le possibili incomprensioni che la speculazione avversaria in politica puo’ facilmente stimolare che va sostenuta tanto quanto piu’ grande sarà il contrasto e/o l’indifferenza di chi crede di decidere di non decidere, scegliere di non scegliere sia la cifra della politica oggi.

Il PD si mette in gioco come deve fare un partito che fa della rappresentanza un elemento fondativo. I numerosi consiglieri comunali della DC e altri, I componenti della commissione bilanci e finanze facciano un documento parlino con atti non si limitino agli articoli di giornale per quanto necessari.

Invece di una gara a scoprire vere o presunte contraddizioni ne facciano una a chi trova la soluzione migliore alla richiesta della città che vuole essere aiutata a mettersi in regola con le opportunità che la legge offre agli EE:LL. .

C’è una differenza sostaziale tra evasione tributaria e morosità per difficoltà economiche, mentre sul rispetto dovuto ai contribuenti in regola questo si dimostra sui costi del servizio e sulla sua efficenza;

Espandendo l’area di chi vuol mettersi in regola e stanando gli ostinati evasori .

Non tutti I cittadini sono nelle stesse difficoltà economiche che I tempi purtroppo ci impongono e a sinistra non si puo ignorare che : l’uguale per I diseguali è diseguale.