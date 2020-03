Favaresi, la battaglia contro il Covid-19 rischiamo di perderla se non cambiamo stili di vita #iorestoacasa

La situazione al momento non è per nulla incoraggiante. Ad oggi, 11 marzo 2020 i contagi in Sicilia risultano 83 ( +30 rispetto a domenica 8), con 24 ricoverati (+6), 1 persona in terapia intensiva, 2 guariti e 57 in isolamento domiciliare. Nella città di Favara tutt’ora non risultano casi positivi.

La battaglia contro il coronavirus rischia di essere persa se non adottiamo immediatamente comportamenti virtuosi. Se la quantità di ricoverati continua a crescere come è cresciuta finora, il nostro sistema sanitario non potrà essere in grado di curare tutti quelli che ne hanno bisogno.

La raccomandazione a tutti i favaresi e a tutti i siciliani è quindi, quella di rimanere a casa se non per motivi di lavoro, salute o approvvigionamento di alimenti e farmaci. Uscire di casa il meno possibile se non strettamente indispensabile, non continuare a vivere come se nulla stesse accadendo. L’appello da parte dell’istituzione non sembra aver fatto breccia a Favara nei primi due giorni con le nuove restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19.

Oggi, la Cina è riuscito a contenere il virus, solo 19 nuovi casi in tutto il Paese. Così dovremmo fare in tutta la Sicilia. Se rimaniamo al nostro domicilio già nel giro di giorni vedremo la differenza. Altrimenti il rischio è che il sistema sanitario non riesca a garantire più cure di qualità a tutti quelli che le necessitano.