Federazione Prc Ag: “È arrivata una storica e meritatissima vittoria”

“È arrivata una storica e meritatissima vittoria. Per questo, in qualità di segretario provinciale, vorrei manifestare tutta la mia gratitudine e il giusto riconoscimento a tutto il circolo del prc ‘A. Lombardo’ di Favara, a tutte le compagne e i compagni che nel tempo si sono impegnati, con dedizione e sacrificio, nelle iniziative e in tutte le lotte che mettevano al centro dell’obbiettivo la lotta di classe e il bene comune, ringraziandoli per il preziosissimo contributo apportato a questo trionfante risultato elettorale”. A dichiararlo in una nota è il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Giuseppe Di Stefano.

“All’instancabile compagno Antonio Palumbo, va la gratitudine dell’intera Federazione per la determinazione, il coraggio e l’entusiasmo con cui ha portato avanti questa faticosa campagna elettorale ma anche per aver sempre vissuto la politica come servizio e per essere stato sempre in prima linea e in mezzo la gente. Crediamo che tutto questo, oltre alla sua storia limpida caratterizzata dalla grande passione, abbia contribuito oggi alla sua elezione a sindaco di Favara a furor di popolo. Nel manifestare tutta la mia disponibilità a sostenerlo nella sua azione amministrativa – conclude la nota – abbraccio il compagno Antonio e auguro a lui e alla sua giunta un proficuo lavoro”.