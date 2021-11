“Felice” è il nuovo brano strumentale di Armando Cacciato

È uscito in questi giorni, a sorpresa, un nuovo inedito del cantautore Armando Cacciato.

“Felice” è il titolo del brano. Una melodia che accarezza le corde dell’anima. Una dedica d’amore nei confronti di un bambino nato per raggiungere presto il paradiso.

Armando Cacciato è un cantautore e produttore indipendente siciliano, inizia professionalmente la carriera artistica nel 2001, partecipando con la sua band Harea Kreativa all’Accademia della Canzone di Sanremo (semifinalista). Da solista, partecipa al Lennon Festival (semifinalista) e si aggiudica il primo posto come miglior interprete di SMOKE ON THE WATER nel Valentine’s Contest ( premio web sito ufficiale Deep purple).



Nel 2007 pubblica Puoi Farti Male, il suo primo album da solista, distribuito in digitale ed in copie fisiche dalla Videoradio.

Ha inoltre aperto concerti per cantautori italiani di successo quali Gatto Panceri e Francesco Tricarico.

“Felice” è il titolo del brano pensato interamente dallo stesso autore e successivamente arrangiato dal maestro Pierangelo Carvello, con il quale Cacciato sta per produrre un nuovo album di inediti. Ad oggi è disponibile solo sulla piattaforma YouTube, con un video delicato che, attraverso un manto di stelle in una cornice blu, accompagna l’ascoltatore in una dimensione onirica, dove la materia si incontra con lo spirito.

Video: https://youtu.be/C3na54_Qcy0