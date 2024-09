Festa della famiglia a Palma di Montechiaro: Un successo di comunità e divertimento

Sabato 21 settembre, la città di Palma di Montechiaro ha ospitato la seconda edizione della “Festa della Famiglia” presso la villa di Piazza Giulio Tomasi, trasformando il cuore della città in un vivace centro di allegria e divertimento. Organizzata dalla Chiesa Parola della Grazia di Palma in collaborazione con le associazioni Gate e Outside, l’evento ha attirato migliaia di persone, offrendo una giornata indimenticabile all’insegna del divertimento e della condivisione.

L’iniziativa, completamente gratuita, ha proposto una vasta gamma di attività pensate per coinvolgere grandi e piccini. Dai più piccoli, che hanno potuto trasformarsi in supereroi e personaggi dei cartoni animati preferiti grazie al *face painting*, ai giochi interattivi che hanno visto genitori e figli divertirsi insieme in momenti di pura gioia e complicità.

L’allestimento degli spazi e la gestione delle attività sono stati curati nei minimi dettagli, grazie all’impegno degli organizzatori e degli animatori professionisti, che hanno dato vita a spettacoli e giochi di gruppo. Ogni angolo della piazza è diventato così un punto di incontro e di festa, garantendo un flusso ordinato e coinvolgente per tutti i presenti.

Tra le proposte più apprezzate, la distribuzione gratuita di *popcorn*, *zucchero filato*, torte, patatine e molto altro ha deliziato il palato di grandi e piccini, mentre le mascotte dei personaggi preferiti dai bambini hanno regalato sorrisi e creato momenti fotografici indimenticabili. Gli stand con *gadget* e piccoli premi per i più piccoli hanno aggiunto un tocco speciale alla giornata, offrendo un ricordo tangibile di questo evento.

La manifestazione non sarebbe stata possibile senza il supporto dell’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro. Un ringraziamento particolare va al sindaco Stefano Castellino, agli assessori e a tutti i consiglieri comunali che hanno contribuito a rendere questa giornata una realtà. La loro collaborazione e il loro sostegno dimostrano un forte impegno nel promuovere iniziative che rafforzano il tessuto sociale della comunità.

Un riconoscimento speciale va anche al vicesindaco Antonella Lo Vasco, che ha partecipato attivamente ai festeggiamenti, ribadendo l’importanza di momenti come questi per celebrare il valore della famiglia. Il responsabile e pastore Davide Cascio ha espresso gratitudine a tutti i volontari e operatori che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per assicurare che ogni dettaglio fosse curato con attenzione e amore. Un particolare ringraziamento va al presidente di Outside, dott. Pietro Garonna, e a sua moglie Valentina per il loro supporto e amore. Questa seconda edizione della “Festa della Famiglia” ha dimostrato ancora una volta che, grazie alla sinergia tra enti religiosi, associazioni e istituzioni locali, è possibile creare eventi di grande valore sociale e umano. Un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nel cuore di tutti i partecipanti, ricordando che la famiglia e la comunità sono il vero tesoro da coltivare e celebrare. Il nostro desiderio, come Chiesa e come associazioni, è di portare nel nostro piccolo l’amore di Dio nella vita delle persone. Spesso si parla di Dio, ma non sempre si riesce a dimostrare il Suo amore concretamente. La famiglia è qualcosa che Dio ama e che merita di essere protetta e valorizzata. È attraverso gesti semplici ma significativi come questo evento che vogliamo testimoniare l’amore di Dio, ricordando che ogni famiglia è preziosa e degna di essere amata e sostenuta.