“Festa della Legalità”; Incontro dibattito sul libro R. Livatino alla presenza del S.E. Mon. Damiano presso I.C Bersagliere Urso-Mendola

Domani martedì 10 Maggio 2022, l’Istituto Comprensivo Bersagliere Urso -Mendola di Favara, organizza un incontro sul Beato giudice R.A. Livatino.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica prof.ssa Rosetta Morreale, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per la 14° edizione della Festa della Legalità del Comune di Favara. Una settimana, dal 7 al 13 Maggio, ricca di eventi e attività che coinvolgeranno tutto il territorio e a cui la nostra scuola partecipa con grande attenzione e collaborazione soprattutto per il grande lavoro che svolgiamo quotidianamente con i nostri ragazzi su questi temi.

“Essere cittadini responsabili ed educati alla legalità – dice la dirigente scolastica Rosetta Morreale– significa anzitutto rispettare e praticare le leggi, esigenza fondamentale per poter vivere in una società basata sulla costruzione di un bene comune e sullo stimolo alla crescita dell’essere umano coscienzioso e onesto.

La sensibilizzazione alla legalità costituisce una delle frontiere educative più importanti e ha l’obiettivo principale di creare un circolo virtuoso fra i giovani cittadini e le istituzioni per incentivare l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività.

Qualcuno ha detto che “ricordare Rosario Livatino è ricordare la storia di questo Paese e, soprattutto, la storia di questo lembo della Sicilia, dove egli ha vissuto, ha dato esempio di vita” e proprio da questo esempio, vogliamo ripartire per ribadire, ancora una volta, quei concetti, quei principi e quei valori per cui ha combattuto ogni giorno il “giudice ragazzino” e perché il suo sacrificio non sia stato vano”.

La mattinata sarà arricchita dalla presenza e dal prezioso intervento dell’Arcivescovo di Agrigento S. E. Mons. Alessandro Damiano.

“Attraverso le sue parole e i suoi insegnamenti, a conclude la dirigente– intendiamo regalare ai nostri ragazzi e a ciascuno dei convenuti, in presenza e on line, un momento di profonda riflessione personale e corale che lasci un seme ben piantato nelle nostre coscienze. Un seme che dovremo continuare a curare ogni giorno con parole e azioni, uniti nella preghiera e nel servizio alla giustizia per questo nostro territorio benedetto anche dal ricordo dell’operato del Beato Giudice Livatino”.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina facebook dell’I.C. “Bersagliere Urso-Mendola” al seguente indirizzo http://icbersagliereurso.edu.it/