Festa di San Giuseppe 2026, svelato il programma. Arrivano Fred De Palma, Francesco Renga e gli Audio 2

Favara si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi e significativi dell’anno con la Festa di San Giuseppe 2026, in programma dal 22 al 31 agosto. Dieci giorni intensi che vedranno alternarsi celebrazioni religiose, manifestazioni culturali, spettacoli, concerti e momenti dedicati alle antiche tradizioni popolari, trasformando la città in un punto di riferimento per fedeli e visitatori provenienti da tutta la provincia. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale San Giuseppe, con il patrocinio del Comune di Favara e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che hanno sostenuto un programma ricco e variegato, capace di coniugare spiritualità, cultura e intrattenimento.

L’edizione 2026 sarà accompagnata dal tema “Padre, lavoratore, custode della speranza”, un messaggio che richiama i valori incarnati da San Giuseppe e che farà da filo conduttore a tutte le iniziative in calendario. L’apertura ufficiale è prevista per sabato 22 agosto, con la benedizione dei componenti dell’Associazione Culturale San Giuseppe, seguita dalla tradizionale processione e dalla distribuzione della storica “Minestra di San Giuseppe” nei quartieri della città, uno dei momenti più sentiti della festa. Domenica 23 agosto sarà caratterizzata dalla Santa Messa delle ore 11, trasmessa in diretta su Rai Uno, mentre la serata sarà impreziosita dal concerto di Aleandro Baldi insieme a Massimo Galfano. Nei giorni successivi il programma religioso proseguirà con celebrazioni dedicate ai bambini, alle donne in gravidanza, agli emigrati, agli infermieri, ai poveri e ai lavoratori, accompagnate ogni sera dalle tradizionali processioni e dalla condivisione della “Minestra di San Giuseppe”, simbolo di accoglienza e solidarietà. Accanto ai momenti di fede, ampio spazio sarà riservato anche agli eventi culturali e di intrattenimento. Lunedì 24 agosto si svolgerà il Festival del Folklore, mentre mercoledì 26 agosto la città ospiterà il Festival del Folklore e la Notte Bianca, con spettacoli e iniziative distribuite lungo le vie del centro. Giovedì 27 agosto andrà invece in scena lo spettacolo teatrale “Le giovani donne di Shakespeare: sogni e amori senza tempo”. Grande attesa anche per il cartellone musicale. Venerdì 28 agosto saliranno sul palco gli Audio 2, sabato 29 agosto sarà la volta di Fred De Palma, mentre lunedì 31 agosto la manifestazione si concluderà con il concerto di Francesco Renga, seguito dall’estrazione di numerosi premi.

Il momento più solenne della festa sarà domenica 30 agosto, giornata dedicata al Santo Patrono. Dopo le celebrazioni eucaristiche, la benedizione degli animali e del grano e la partecipata processione del simulacro di San Giuseppe per le vie cittadine, accompagnata dalla Banda Musicale “G. Lentini”, il programma si concluderà alle 23.30 in Piazza Cavour con il tradizionale spettacolo pirotecnico.L’organizzazione ha inoltre reso note alcune importanti disposizioni riguardanti i concerti di Fred De Palma e Francesco Renga. Per motivi di ordine pubblico e per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, non sarà consentito avvicinarsi agli artisti, né richiedere fotografie o selfie prima, durante o al termine delle esibizioni. Per consentire comunque ai fan di vivere un’esperienza esclusiva, sarà installato un distributore automatico attraverso il quale sarà possibile ottenere, mediante un sorteggio di appositi biglietti, la possibilità di scattare una foto con l’artista oppure di accedere al backstage. La Festa di San Giuseppe si conferma così uno degli eventi più importanti del calendario cittadino, capace di custodire le radici della tradizione religiosa favarese e, al tempo stesso, offrire un programma di qualità che unisce devozione, cultura e spettacolo, rendendo Favara protagonista dell’estate siciliana.