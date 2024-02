Festa patronale ad Agrigento: San Gerlando spostato per rispetto alla quaresima

Il Comune di Agrigento ha ufficialmente annunciato che le celebrazioni per la festa del Patrono della città, San Gerlando, saranno spostate a lunedì 26 febbraio. Questo cambio di programma è dovuto al fatto che il 25 febbraio, giorno della festa di San Gerlando, coincide con la seconda domenica di Quaresima. In accordo con l’Arcidiocesi, il Comune ha preso questa decisione al fine di rispettare il significato religioso della Quaresima e garantire la partecipazione della comunità alle celebrazioni patronali. Lunedì 26 febbraio sarà quindi una giornata festiva, con gli uffici comunali, le scuole e le istituzioni pubbliche chiuse per consentire a tutti i cittadini di partecipare ai riti religiosi e alle manifestazioni dedicate al Santo Patrono.